Heiß, heißer, Kelly Rowland (39)? Das konnte die Sängerin in der Vergangenheit von sich selbst zumindest nicht immer behaupten. Erst 2019 gab der Destiny’s Child-Star in einem Interview zu, lange Zeit unzufrieden mit dem eigenen Aussehen gewesen zu sein. Ihre Selbstzweifel seien damals vor allem aufgetreten, weil ihr in TV und Magazinen ein anderes Schönheitsideal vorgelebt wurde. Mit den oft blonden Frauen und derem hellen Teint konnte sich Kelly nach eigener Aussage nur schlecht identifizieren. Heute kann die Beauty allerdings zu sich und ihrem Körper stehen – und lässt mit diesem sexy Pic keine Zweifel daran.

Auf ihrem Instagram-Profil teilt die Dunkelhaarige einen Bikini-Schnappschuss und zeigt sich dabei von ihrer besten Seite. Vorm Badezimmerspiegel setzt sie in einem knappen, schwarzen Zweiteiler ihren Mega-Waschbrettbauch in Szene. Damit beweist die US-Amerikanerin: Auch mit 39 ist sie noch total fit und knackiger denn je. Auch viele Stars sind von diesem Anblick begeistert und hinterlassen ein Herz unter Kellys Beitrag. Jenna Dewan (39) postet sogar mehrere Flammen-Emojis.

Auch wenn sich Kelly so freizügig aktuell eher selten zeigt – mit tiefen Einblicken begeistert sie ihre Fans immer wieder. Bei einem Ausflug in New York erwischten sie die Paparazzi im vergangenen November zum Beispiel in einem weit ausgeschnittenen Glitzerblazer. Auf einen BH verzichtete die Musikerin damals und ließ freie Sicht auf ihr Dekolleté.

Instagram / kellyrowland Kelly Rowland, Sängerin

Getty Images Kelly Rowland, 2019

enewsimage/ ActionPress Kelly Rowland im November 2019



