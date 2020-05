Es war die Überraschung des Mittwochabends: In der zweiten Doppelfolge der brandneuen Kuppelshow Are You The One?, bei der von Experten ausgetüftelte, perfekt zueinander passende Partner sich finden sollen, wurden die Turteltauben Melissa (23) und Dominic Ewig (24) in die sogenannte Match-Box gewählt. Entgegen allen Erwartungen fanden sie aber heraus, dass sie kein vorbestimmtes Duo waren! Promiflash offenbarte die Immobilienkauffrau, was ihr dabei durch den Kopf ging!

"Als Dominic und ich herausgefunden haben, dass wir kein Match sind, war ich total überfordert. Ich wusste gar nicht, wie ich mit der Situation umgehen soll. Ich war auch traurig und konnte es irgendwie gar nicht begreifen und mir erklären, weil wir uns so sicher waren, dass wir ein Match sind, weil das alles bei uns so gut gepasst hat", erinnerte sich die Blondine. Immerhin hatten die zwei vorher sogar ihre Tagesabläufe besprochen – die gar nicht besser aufeinander abgestimmt hätten sein können!

Ein weiterer Punkt, was die Auflösung des Non-Matches so tragisch für die Berlinerin machte, war folgender: "Die Chemie muss einfach stimmen. Ich muss jemanden kennenlernen und dann muss ich einfach das Gefühl haben: 'Boah, der ist interessant. Irgendwie fühle ich mich zu dem hingezogen' und das war nur bei Dominic so", gestand Melissa. Bleibt abzuwarten, welcher Teilnehmer wohl tatsächlich für ihr Herz bestimmt war...

