Werden Luca Hänni (25) und Christina Luft (30) etwa von einer Pechsträhne verfolgt? Eigentlich scheinen der Sänger und die Profitänzerin aktuell auf einer Erfolgswelle zu reiten: Seit Wochen tanzen sie sich souverän Runde um Runde bei Let's Dance weiter. Doch während ihres Trainings folgt ein Malheur auf das andere. Zunächst musste ihre Probe in der vergangenen Woche wegen eines Feuerwehreinsatzes unterbrochen werden – jetzt hatten die beiden mit einer Requisitenpanne zu kämpfen!

In der kommenden Show werden der "Bella Bella"-Interpret und die Sportlerin einen Jive tanzen. Wie ein RTL.de-Clip verrät, haben sie sich für ihren Auftritt etwas ganz Besonderes überlegt und zwei Besen in die Performance mit eingebaut. Genau die wurden Christina nun aber zum Verhängnis: Für einen Teil des Tanzes wird sie von Luca auf dem Besen getragen. Bevor sie sich darauf setzt, warnt dieser sie noch mit den Worten: "Der bricht gleich!" Christina reagiert empört, setzt sich trotzdem – und kurz darauf zerbricht der Besen in zwei Teile!

Nach diesem Vorfall schämt sich die ehemalige Tanzlehrerin von Oliver Pocher sichtlich. Ganz Gentleman-like erklärt Luca später in einem Einzelinterview, dass das Missgeschick nichts mit dem Gewicht der Brünetten zu tun gehabt habe: "Und wir wissen alle, die Christina, die ist natürlich ultraleicht!" Ob sich die beiden für heute Abend wohl eine alternative Einlage überlegt haben?

TVNOW / Stefan Gregorowius Luca Hänni und Christina Luft, "Let's Dance"-Paar 2020

Instagram / christinaluft Christina Luft und Luca Hänni

Thomas Burg / ActionPress Christina Luft und Luca Hänni bei "Let's Dance"



