Damit hätten die Finalistinnen von Germany's next Topmodel wohl niemals gerechnet! Eigentlich gingen Maureen, Jacky, Lijana und Sarah (20) davon aus, dass sie am Freitagmorgen nur ein Interview für das Sat.1 Frühstücksfernsehen geben. Doch mitten in der Sendung wurden die Kandidatinnen von keiner Geringeren als Heidi Klum (46) mit einer persönlichen Videonachricht live aus Los Angeles überrascht: Das Finale startete für die vier Models genau in diesem Moment!

"Vielleicht habe ich ja eine Überraschung für euch", ließ Heidi ihre Mädchen wissen und erklärte prompt, dass ein Schiff mit einem bekannten Fotografen direkt vor dem TV-Studio auf die Girls wartet. "Das Finale startet für euch schon jetzt, das ist das Final-Shooting", haut die Modelmama plötzlich raus und auch Moderator Daniel Boschmann (39) bekräftigte: "Euer Finale beginnt in dieser Sekunde, ihr müsst jetzt sofort aus dem Studio und weitermachen." Tatsächlich shooten die GNTM-Teilnehmerinnen also genau in diesem Moment für ihren Staffel-Showdown am kommenden Donnerstag auf einem Schiff auf der Berliner Spree.

Kurz zuvor hatte noch etwas ganz Anderes die Aufmerksamkeit der Zuschauer erregt. Dass Lijana sich während des Interviews so ruhig verhalten hatte, hatte das Publikum irritiert, doch dafür gibt es einen Grund: Die Hassnachrichten im Netz machen der jungen Frau sehr zu schaffen. "Es ist so extrem, dass meine Mutter Nachrichten bekommt, sie hätte mich abtreiben sollen", hatte Lijana zugegeben.

