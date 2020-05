Wird Katy Perry (35) dieselbe List noch einmal anwenden? Vor gut zwei Monaten wurde bekannt: Die Sängerin und ihr Verlobter Orlando Bloom (43) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Die frohen Schwangerschaftsneuigkeiten hat die "Roar"-Interpretin ganz spektakulär in einem Clip zu ihrem Song "Never Worn White" enthüllt. Jetzt vermuten Fans: Die US-Sängerin hat auch den Namen ihres Kindes in einem neuen Musikvideo verraten.

Am 15. Mai ist "Daisy", das neue Lied von Katy, inklusive Musikvideo erschienen. Die Veröffentlichung hatte die baldige Mama sogar schon vorher auf Instagram angekündigt, woraufhin ihre Follower schnell anfingen zu spekulieren, ob der Perry-Bloom-Nachwuchs auch Daisy heißen könnte. Der größte Anhaltspunkt für Fans sei gewesen, dass das Paar ein Mädchen erwarte und der Songtitel auf deutsch nicht nur Gänseblümchen bedeutet, sondern im englischsprachigen Raum auch ein geläufiger Name für ein Mädchen sei. Ob die Netz-Detektive mit ihrer Spekulation richtig liegen, bleibt abzuwarten und vorerst noch das Geheimnis des Californiagirls.

Katy offenbarte auf Instagram lediglich, dass sie "Daisy" schon vor einigen Monaten geschrieben habe und der Song für sie ein Aufruf sei, sich selbst treu zu bleiben. "Jeder von uns ist einer von mehr als sieben Milliarden Menschen, die ihre eigene Geschichte zu erzählen haben", erklärt die 35-Jährige.

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom bei der L.A.-Premiere von "Carnival Row" im August 2019

Instagram / katyperry Katy Perry im Mai 2020

Instagram / katyperry Katy Perry im Mai 2020



