Angelo Kelly (38) versetzte den Fans der Kelly Family einen Stich ins Herz: Der Bassist hat die Band verlassen! Erst vor drei Jahren feierte die beliebte Folk-Pop-Gruppe ihr großes Comeback und konnte wieder an alte Erfolge anknüpfen. In einem Interview sprach der diesjährige The Masked Singer-Teilnehmer jetzt über die Gründe, wegen denen er sich trotz allem zu diesem drastischen Schritt entschieden hat.

"Ich habe ja nicht nur Musik gemacht, ich habe mich um die ganze Leitung und Organisation gekümmert, das Marketing. Das war ein Stressfaktor und unglaublich viel Arbeit im Hintergrund", erklärte der Musiker gegenüber Bild. Die Quittung für so viel Einsatz: Angelo leide bereits seit zwei Jahren unter einem Burn-out. "Ich habe jetzt dreieinhalb Jahre geschuftet bis zum Gehtnichtmehr. [....] Irgendwann macht dich das kaputt", offenbarte der fünffache Familienvater. Sein Kopf habe Tag und Nacht nur noch gerattert.

Bei der Kelly-Family-Tour im vergangenen Jahr sei ihm dann bewusst geworden, dass es seine Letzte sein werde. Auch seine Frau Kira Kelly (41) habe dem 38-Jährigen zu diesem Schritt geraten. Und Angelos Entscheidung scheint endgültig zu sein: "Ich habe allen meinen Geschwistern bereits gesagt, dass ich aussteige und dass dieses Kapitel für mich abgeschlossen ist."

ActionPress Die Kelly Family, 2019

Getty Images Patricia und Angelo Kelly, 2019

Getty Images Angelo Kelly, Musiker



