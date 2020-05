Steht der Klapperstorch bei den Biebers etwa schon in den Startlöchern? Im kommenden Herbst feiern Justin Bieber (26) und Hailey (23) schon ihren zweiten Hochzeitstag. Seitdem die beiden sich das Jawort gegeben haben, spekulieren viele Fans immer wieder darüber, ob Hailey nun in freudiger Baby-Erwartung sein könnte. Indizien wie Kinder-Geschrei in Justins neuen Songs oder dessen kürzliche Absage der Tour "Changes" heizten die Gerüchte in den vergangenen Wochen ganz schön an. Doch wie steht es nun wirklich um Justin und Haileys Familienplanung?

Offenbar befinden sich die Supporter auf der falschen Fährte! "Justin und Hailey haben gegenüber ihren engen Bekannten deutlich gemacht, dass sie im Moment keinen Nachwuchs planen", erklärte ein Insider gegenüber HollywoodLife und fügte hinzu: "Das liegt auch wahrscheinlich noch drei Jahre oder mehr in der Zukunft." Hailey und Justin seien sich sicher, dass es aktuell noch nicht an der Zeit sei, auch wenn sie sich nach wie vor gemeinsame Kinder wünschen würden.

Momentan würden der Sänger und das Model den Fokus auf sich selbst legen und schlichtweg die Zweisamkeit genießen: "Sie konzentrieren sich gerade darauf, eine starke Ehe zu entwickeln", so der Informant weiter. Durch die jetzige Quarantäne würden sie nur noch mehr zusammenwachsen und auch die freie Zeit, die durch die Tour-Absage entstand, hätten die zwei füreinander eingeplant.

Instagram / justinbieber Justin Bieber, Sänger

MEGA Justin und Hailey Bieber im Februar 2020

Instagram / haileybieber Hailey Bieber Im Februar 2020



