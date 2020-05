Wer gewann das Koch-Duell? Gegen Fernseh-Brutzler Steffen Henssler (47) wagten sich am Sonntag diese drei Promis in die Küchen-Arena: Paul Panzer, Evelyn Burdecki (31) und Bastian Bielendorfer. Es war ein chaotischer Abend, an dem das prominente Trio zwei Runden gewann. Eigentlich hätten sie auch einen weiteren Gang gewonnen, aber eine Wertung für den Impro-Gang wurde ihnen entzogen. Ob das das Zünglein an der Waage war? So oder so – Steffen hatte am Ende insgesamt die meisten Punkte und entschied den Wettkampf für sich!

Es ging schon nicht gut los für die Promis: Weil sie den Teller für Juror Christian Rach (62) zu spät serviert hatten, wurden seine Punkte im Impro-Gang nicht gezählt. Eigentlich wären sie mit 25 Punkten in Führung gegangen, doch durch die Verzögerung wurden ihnen acht Punkte abgezogen und es stand zu Beginn 17 zu 23 für Steffen. Auch die zweite Runde konnte der 47-Jährige für sich entscheiden: Für seine Lauch-Mais-Suppe mit Popcorn bekam er 20 Punkte, Bastian Bielendorfer erhielt 16. Besser schlug sich Comedian Paul Panzer. Seine Shakshuka wurde mit 18 Zählern besser bewertet, als die vom Henssler, die ihm 16 Punkte einbrachten.

Dann kam es zur Katastrophe: In der letzten Runde traten Steffen und Evelyn im direkten Duell gegeneinander an und zauberten für die Nachspeise jeweils Churros mit Schokoladensoße. Ihre Kreationen kamen bei der Jury jedoch nicht gut – es gab für die Kontrahenten das schlechteste Punkte-Urteil in der Geschichte der Koch-Show! Zwar entschied die ehemalige Dschungelcamp-Königin den letzten Gang für sich, doch trotzdem gewann Steffen mit 71 zu 61 Punkten.

TVNOW / Frank W. Hempel Die "Grill den Henssler"-Juroren Christian Rach und Mirja Boes

TVNOW / Frank W. Hempel Paul Panzer, Laura Wontorra und Steffen Henssler

TVNOW / Frank W. Hempel Szene aus der fünften Folge von "Grill den Henssler"



