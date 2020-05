Sarah Hyland (29) weiß, was sie an Wells Adams hat! Die Schauspielerin und der einstige The Bachelorette-Kandidat gehen seit mehreren Jahren gemeinsam durchs Leben und haben sich im Juli 2019 sogar verlobt. Obwohl sie noch in diesem Jahr heiraten wollten, sind ihre Pläne aufgrund der aktuellen Gesundheitslage vorerst auf Eis gelegt. Einen Grund für eine kleine Feierlichkeit gab es aber dennoch: Wells wurde am Samstag 36 Jahre alt – und hierzu hat seine Liebste rührende Worte im Netz veröffentlicht!

Via Instagram gratulierte Sarah ihrem Verlobten jetzt auf besonders süße Weise: Sie postete gleich mehrere Pärchenfotos und schrieb dazu: "Herzlichen Glückwunsch an meinen zukünftigen Ehemann. Das Jahr 2020 ist nicht so verlaufen, wie wir uns das vorgestellt haben, aber meine Liebe zu dir ist zumindest eine Sache, die sich nie ändern wird." Sie sei glücklich darüber, ein weiteres Lebensjahr mit ihm verbracht zu haben und überhäufte Wells nur so mit Komplimenten: "Du bist ein wahr gewordener Traum und mein Norden!"

In einem Satz deutete Sarah sogar an, dass sie möglicherweise auch eine Hochzeitsfeier im kleinen Rahmen in Erwägung ziehen würde, um dem Reality-TV-Star noch 2020 das Ja-Wort zu geben: "Wer weiß, vielleicht heiraten wir in einem Rathaus und verwenden dieses Foto, um es zu verkünden." Eigentlich hatte Wells aber erst Anfang Mai deutlich gemacht, dass er nur sehr ungern eine so kleine Heiratssause veranstalten wolle.

Instagram / sarahhyland Wells Adams und Sarah Hyland

Getty Images Sarah Hyland im Januar 2020 in Los Angeles

Getty Images Wells Adams und Sarah Hyland im Januar 2020 in Beverly Hills



