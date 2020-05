Da machten viele Fans erstmal große Augen! Normalerweise kennt man den Schauspieler Armie Hammer (33) in seinen Filmen immer mit perfekt gestylten Haaren. Der Film "Call Me By Your Name", in dem der Hottie eine der Hauptrollen spielte, wurde mit etlichen Preisen ausgezeichnet. Vor Kurzem überraschte er seine Fans aber mit einer großen Veränderung: Er präsentierte sich im Internet mit neuem Look – und zwar mit einer Glatze!

In seiner Instagram-Story teilte er dieses Bild mit seinen Followern und sorgte damit für eine große Überraschung, denn von seiner Haarpracht hat sich der amerikanische Schauspieler kurzerhand getrennt. Dafür fällt den Fans auf, dass er jetzt mehr Haare im Gesicht trägt – er posierte nämlich mit einem Schnurrbart. Schon einige Wochen zuvor hatte er mit einem Foto für Aufruhr in seiner Fangemeinde gesorgt, denn bereits auf diesem Bild zeigte er sich mit einer verrückten Frisur und einem gewagten Outfit.

Armies Umstyling löste viele Reaktionen aus – ein Nutzer kommentierte beispielsweise: "Nach so vielen Jahren glaube ich, dass du endlich deinen Look gefunden hast. Herzlichen Glückwunsch!" Etwas weniger begeistert zeigte sich "Call Me By Your Name"-Kollege Timothée Chalamet: "Was hast du denn jetzt wieder gemacht, Armie?"

Getty Images Armie Hammer, Schauspieler

Instagram / armiehammer Armie Hammer, Schauspieler

Getty Images Armie Hammer, Schauspieler



