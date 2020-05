Wird es bei Bauer Gerhard und Birgit schon ernst? Bei Bauer sucht Frau International hatte sich der studierte Mathematiker für Regina und Birgit entschieden. Der 61-Jährige lud die beiden Damen auf seinen Hof in Südafrika ein, um sie dort während der Hofwoche näher kennenzulernen. Mit Birgit scheint sich der Landwirt immer besser zu verstehen und ihre Gespräche werden zunehmend tiefsinniger: Gerhard und die 52-Jährige unterhalten sich sogar schon über Ehe.

In der aktuellen Folge spricht der Viehzüchter seine Auserwählte auf den Schmuck an ihrer Hand an und Birgit antwortet sofort schlagfertig: "Irgendwo muss ja noch ein Ehering hinpassen". Gerhard erklärt ihr daraufhin, dass man in seiner Wahlheimat sowohl den Verlobungsring als auch den Ehering nach der Hochzeit am gleichen Finger tragen würde.

Auch wenn dieses Gespräch dem Imker zeige, dass man immer vertrauter miteinander umgehe, halte er sich dennoch vorerst zurück. "Ich bin vorsichtig, weil ich in der Vergangenheit schon schlechte Erfahrungen gemacht habe", offenbart er im Einzelinterview. Er müsse sich bei seiner Partnerin ganz sicher sein, dass es wirklich passt. Er wolle nämlich im Leben nur ein Mal vor den Altar treten.

Extra Spezial - Ralf, der Bauernreporter, RTL Gerhard, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat 2020

TVNOW Bauernreporter Ralf Herrmann mit Bauer Gerhard aus "Bauer sucht Frau International" 2020

TVNOW Bauer Gerhard und Bauernreporter Ralf Herrmann



