Gerda Lewis (27) lässt sich ihre Oberweite bald zum zweiten Mal verschönern – jetzt sprach die Fitness-Influencerin über die Gründe für diese Entscheidung! Im Netz feiert die ehemalige Bachelorette große Erfolge: Knapp 887.000 Follower konnte sie bereits auf ihrem Lifestyle-Account versammeln. Durch gesunde Ernährung und regelmäßigen Sport scheint Gerda einen perfekten Körper zu haben, bei dem sie allerdings etwas nachgeholfen hat. Vor sechs Jahren ließ sie sich die Brüste vergrößern. Mit dem Ergebnis ist die 27-Jährige jedoch gar nicht zufrieden: Sie finde den Busen momentan zu unnatürlich und möchte das nun ändern!

Für verhältnismäßig wenig Geld habe sich Gerda damals unters Messer gelegt, erzählte sie am Sonntag in ihrer Instagram-Story. Ihr behandelnder Beauty-Doc habe sie ihrer Meinung nach nicht angemessen beraten und die Implantate schließlich über dem Brustmuskel eingesetzt: "Danach war alles okay, mir gings gut und ich war auch erst mal zufrieden. Irgendwann habe ich mich mehr damit auseinandergesetzt und dabei ist mir klar geworden, dass ich das Implantat unter dem Muskel haben müsste."

Das Ergebnis wirke der ehemaligen Rosenlady dadurch zu unnatürlich, die Lücke zwischen ihren Brüsten sei zu groß: "Generell ist die eine Brust etwas höher als die andere und meine Brustwarzen gucken auch ein bisschen zu sehr nach außen." In weniger als zwei Wochen stehe der zweite Eingriff an, bei dem Gerdas Brüste nach ihren Wünschen verändert werden sollen – breitere Implantate unter ihrem Muskel sollen ein natürlicheres Bild ergeben.

