Dieses Outfit werden die "Armageddon"-Fans sofort erkannt haben! 1998 kam der Katastrophenfilm mit Bruce Willis (65) und Ben Affleck (47) in den Hauptrollen in den Kinos. Bruce rettete darin in seiner Rolle des Ölbohrexperten Harry die Welt, bezahlte seine Heldentat jedoch mit seinem Leben. Über 20 Jahre später schlüpfte der Hollywoodstar nun noch einmal in sein Astronauten-Kostüm – und Tochter Rumer Willis (31) teilte es im Netz.

"Er sagte, das ist das 'Er rettet die Welt'-Outfit", schrieb die 31-Jährige zu einem Instagram-Foto ihres Vaters in einem orangefarbenen Overall. Dabei soll es sich sogar um ein Originalkostüm aus dem Streifen handeln. Das einzig Neue an diesem Look: Bruce kombinierte dazu Sneaker und einen Mundschutz. "Dieser Mann ist eine verdammte Legende", schwärmte Rumer von dem 65-Jährigen – und die Fans gaben ihr Recht.

Über 40.000 User klickten bereits auf "Gefällt mir" – darunter auch Stranger Things-Darstellerin Millie Bobby Brown (16), die noch nicht mal geboren war, als der Film in den Kinos lief. Damit erhielt das Pic deutlich mehr Likes, als Rumer üblicherweise für ihre Postings bekommt. Gefällt euch das Bild auch so sehr?

Getty Images Schauspielerin Rumer Willis

Getty Images Bruce Willis in "Armageddon – Das jüngste Gericht", 1998

Getty Images Millie Bobby Brown im Jahr 2020



