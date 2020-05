Wie kam es zu Fata Hasanovićs (25) Gewichtszunahme? In den sozialen Medien bemerkten Fans des Models, dass sie ein paar Kilo mehr auf den Hüften hat. Die Bemerkungen im Netz will die TV-Persönlichkeit, die durch ihre Teilnahme an Germany's next Topmodel berühmt wurde, nicht unkommentiert lassen. Deshalb erklärt die brünette Schönheit nun: Sie hatte eine Hormonspirale und infolgedessen 17 Kilo zugenommen.

In ihrem Podcast Fataland verrät die Ex-GNTM-Kandidatin, dass sie in den zwei Jahren, in denen sie die Spirale hatte, nicht nur an Gewicht zugelegt hat, sondern auch unter starken Stimmungsschwankungen litt. "Es war wirklich richtig krass. Mir ging es einfach wirklich schlecht, erzählt Fata offen. Als sie aufgrund der Nebenwirkungen des Verhütungsmittels eine Ärztin aufsuchte, habe sie ihr gesagt, dass die Hormonspirale nicht die Ursache für ihre Symptome sein könne. Die Castingshow-Teilnehmerin sei aber überzeugt davon, dass es an "dem kleinen Ding" liegen müsse, da sie weder ihr Sport- noch ihr Essverhalten verändert habe.

"Mein Körper hat einfach immer die gleiche Figur gehabt. Ich war immer gesund und seit dieser Hormonspirale hat sich etwas verändert", berichtet Fata. Deshalb habe sich die Berlinerin dazu entschlossen, sich die Spirale wieder entfernen zu lassen, weil sie nicht weiter "in den natürlichen Kreislauf" eingreifen wolle.

Anzeige

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović in Abu Dhabi im März 2020

Anzeige

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović im Februar 2019

Anzeige

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović in Berlin im Januar 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de