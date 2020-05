Natascha Beil hat keine Lust mehr auf Männer! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin suchte 2018 in der Realityshow Love Island nach der großen Liebe. Zusammen mit Tobias Wegener (27) gewann sie das TV-Format – aber nur kurze Zeit später trennten sich die beiden wieder. In einem Interview sprach die Beauty nun über die Beziehung mit ihrem Ex-TV-Freund und über ihre Erfahrungen bei der Partnersuche!

Gegenüber Bild gab die Influencerin kürzlich zu, dass sie nicht mehr allzu viel von ihrer damaligen Liebe zu dem Muskelmann Tobi hält: "Kaum der Rede wert", bemerkte sie nur dazu. Ende 2019 ging dann auch ihre nächste Liebesbeziehung nach nur wenigen Wochen in die Brüche. Im Promiflash-Interview erzählte Tascha im Januar: "Ich habe momentan viele Anfragen von Männern. Ich weiß gar nicht, wo die alle herkommen!" Dennoch sei sie nicht an neuen Bekanntschaften interessiert – und wenn doch, hat sie eine klare Vorstellung von ihrem zukünftigen Freund: "Zu Menschen, die nicht ehrlich sind, kannst du auch keine Beziehung aufbauen."

Dass der gelernten Friseurmeisterin Ehrlichkeit so wichtig ist, kommt jedoch nicht von ungefähr: Daniele, mit dem sie nach Tobias zusammen war, verschwieg ihr nämlich damals, dass er ein Kind mit einer anderen Frau erwartete. Das soll zwar nicht der Trennungsgrund gewesen sein, trotzdem ist Natascha nun etwas vorsichtiger.

Instagram / taschajasmin_b Natascha Beil und Tobias Wegener

Instagram/taschajasmin_b Natascha Beil, Februar 2020

Instagram / taschajasmin_b Natascha Beil und ihr Ex-Freund



