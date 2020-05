Süßes Jubiläum! Sarah Jessica Parker (55) suchte als Carrie Bradshaw in der Erfolgsserie Sex and the City in insgesamt sechs Staffeln die große Liebe – dabei hatte sie diese zur Zeit der Dreharbeiten privat längst gefunden. Bereits im Jahr 1997 heiratete die Blondine ihren ganz persönlichen Mr. Big, nämlich den US-amerikanischen Schauspieler Matthew Broderick (58). Die beiden konnte seitdem nichts und niemand trennen: Heute feiern Sarah und Matthew ihren 23. Hochzeitstag!

"23 Jahre. Wir haben einen langen Weg hinter uns, Baby", notierte die Schauspielerin liebevoll zu ihrem süßen Throwback-Pic auf Instagram, das sie ihrem Ehemann widmete. Das Paar lebt mittlerweile nicht nur schon sehr lange in einer offenbar erfüllenden Ehe – drei Kinder rundeten das Liebesglück zusätzlich ab. Auch die Zukunft klingt verheißungsvoll: Die beiden Darsteller werden nächstes Jahr gemeinsam in der Broadway-Komödie "Plaza Suite" auf der Bühne stehen.

"Das ist ein wunderschönes Bild eines ikonischen Paares!", meldete sich ein Follower auf Sarahs Post hin. Und nicht nur die Fans gratulierten dem Ehepaar fleißig, auch viele Promi-Kollegen meldeten sich zu diesem besonderen Tag. Die US-amerikanische Schauspielerin Amy Sedaris (59) schrieb zum Beispiel: "Oh wow, herzlichen Glückwunsch zum Jahrestag!"

Getty Images Sarah Jessica Parker, Schauspielerin

Getty Images Sarah Jessica Parker und Matthew Broderick

Getty Images Matthew Broderick und Sarah Jessica Parker



