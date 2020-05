Hat sich bei Prince Damien (29) in der Liebe mittlerweile etwas getan? Im Dschungelcamp offenbarte der Sänger, dass er sich sehnlichst eine Beziehung wünsche. Aufgrund seiner Bisexualität hat er jedoch Schwierigkeiten, einen geeigneten Partner oder eine geeignete Partnerin zu finden. Viele könnten sich mit dem Gedanken anfreunden, dass er auf das jeweils andere Geschlecht stehe. Bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Das Nachspiel" lernte er dann jedoch zwei Männer kennen. Hat sich an seinem Beziehungsstatus inzwischen was geändert?

In der kommenden Folge von "Grill den Henssler" gesteht der 29-Jährige: "Ich bin noch Single tatsächlich." Er habe sich nach dem Dschungelcamp mit den beiden Männern, Benni und Joe, getroffen, die er im Rahmen des Speeddatings in der Wiedersehenssendung kennengelernt hatte. Doch mit keinem der beiden hat es funktioniert. Sie wussten zwar, dass er sie gleichzeitig gedatet hatte, dennoch habe das immer wieder zu Problemen geführt: "Irgendwie gab es da Eifersüchteleien. Es ging den Jungs einfach nicht schnell genug [...] und deswegen hat es leider nicht geklappt." Er sei also noch immer auf der Suche nach der richtigen Person.

Auch wenn Prince sein Liebesglück noch nicht gefunden hat, hat er andere treue Gefährten, auf die er sich verlassen kann: Er lebt mit mehreren wilden Tieren zusammen. Dazu gehören der Skorpion Lady, die Schlange Monty, der Leguan Petro und mehrere Eidechsen.

