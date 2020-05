Jacky ist Germany's next Topmodel 2020! 16 lange Wochen ging sie mit Modelmama Heidi Klum (46) auf Reisen, absolvierte krasse Challenges, Walks und Fotoshootings. Und ihr Einsatz und Ehrgeiz hat sich gelohnt. Im heutigen Finale wurde sie zur Siegerin gekürt und landet damit auf dem Cover der deutschen Harper's Bazar – für sie ein wahr gewordener Traum: Kurz nach der Entscheidung äußerte sich Jacky erstmals zu diesem Mega-Erfolg!

Bei red gab die 21-Jährige ihr erstes Interview als frischgebackene Gewinnerin. "Es kommt auch gerade erst an, dass ich Germany's next Topmodel bin. Man kann das nicht in Worte fassen und man hat so lange auf diesen Tag hingearbeitet, ich bin als Nachrückerin eingestiegen und jetzt stehe ich hier als Siegerin", schwärmte die Tierliebhaberin.

Dass sie letztendlich das Renen macht, hat sie zwar bis zuletzt gehofft. Trotzdem war ihr bewusst, dass Sarah Posch (20) eine starke Konkurrentin ist. "Sie ist eine Hammer-Läuferin und auch super vor der Kamera", betonte Jacky. Trotzdem habe sie den Glauben an sich selbst nie verloren.

Anzeige

MEGA Heidi Klum und GNTM-Kandidatin Jacky bei der amfAR-Gala in New York

Anzeige

Instagram / jacky.gntm2020.official Jacky, GNTM-Kandidatin

Anzeige

Instagram / jacky.gntm2020.official Jacky, bekannt aus "Germany's next Topmodel"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de