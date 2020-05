Hat sich Lijana ganz spontan entschieden, Germany's next Topmodel zu verlassen oder hatte sie das schon länger geplant? Am Donnerstag sorgte das Nachwuchsmodel im Finale der Castingshow für eine große Überraschung, als sie plötzlich freiwillig ausstieg. Später erklärte sie, dass ihr diese Idee ganz spontan gekommen sei. Aber stimmt das wirklich? In einer Promiflash-Umfrage sind die meisten Fans eher skeptisch.

Nur 26,2 Prozent [Stand: 22. Mai, 14:30 Uhr] der Promiflash-Leser sind davon überzeugt, dass man der Studentin einen spontanen Entschluss auf der Bühne angemerkt habe. Damit glauben also bloß 693 von insgesamt 2.641 Umfrageteilnehmern, dass Lijana ihren Abgang nicht vorher geplant hatte. Satte 1.948 "Germany's next Topmodel"-Fans sehen das allerdings ganz anders. 73,8 Prozent kaufen Lijana demnach nicht ab, dass sie die Entscheidung zu gehen erst während des Finales getroffen hat.

Die Topmodel-Anwärterin hatte in den vergangenen Wochen immer wieder mit heftigen Anfeindungen im Netz zu kämpfen. Mittlerweile ist es sogar so schlimm, dass sie Polizeischutz bekommt. Deswegen hat sie während der großen Finalshow verkündet, freiwillig abtreten zu wollen.

Anzeige

Instagram / lijana.gntm2020.official GNTM-Kandidatin Lijana

Anzeige

Instagram / lijana.gntm2020.official Lijana in Jamaica 2020

Anzeige

Instagram / lijana.gntm2020.official Lijana, "Germany's next Topmodel"-Finalistin 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de