Überraschendes Liebes-Outing von Catharina Maranca (20). Die Laufsteg-Schönheit wurde nicht nur durch ihre Teilnahme bei Germany's next Topmodel, sondern auch durch ihre Beziehung zu Profi-Kicker Felix Götze (22) bekannt. Von dem Fußball-Schnuckel trennte sich das Model aber schon vor einiger Zeit. Jetzt scheint Catharina ihr Single-Leben aber wieder an den Nagel gehängt zu haben – im Internet zeigt sie sich kuschelnd mit einem neuen Mann.

Auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlichte das Nachwuchs-Model nun ein eindeutiges Bild mit einem zweideutigen Schmuckstück. Catharina befindet sich auf dem Foto in einer engen Umarmung mit einem noch unbekannten jungen Mann – diesen sieht man nur von hinten. Dabei fällt vor allem ein XXL-Klunker auf, den die Beauty an ihrem rechten Ringfinger trägt. Sind sie und ihr geheimnisvoller Boyfriend etwa schon einen Schritt weiter? Ob er bereits vor ihr auf die Knie gegangen ist, löst die GNTM-Veteranin nicht auf. In die Bildunterschrift schrieb Catharina schlicht, sie sei "glücklich".

Für das Liebes-Outing bekommt Catharina sehr viel Support in den zugehörigen Kommentaren. So gratulieren unter anderem die GNTM-Kolleginnen Enisa Bukvic und Julia Steyns. Sogar die ehemalige Schwippschwägerin in spe – Ann-Kathrin Brömmel (30) – ließ ein "Gefällt mir" unter dem Foto-Post.

Instagram / catharinamaranca Catharina Marance, 2020 in Hamburg

Instagram / felixgoetze4 Profi-Fußballer Felix Götze

Instagram / catharinamaranca Catharina Maranca, 2020 in den Hamptons



