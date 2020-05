Demi Lovato (27) und Max Ehrich (28) geben ihr Knutschdebüt! Die Sängerin und der Schauspieler schweben bereits seit einiger Zeit zusammen auf Wolke sieben. Ihre Beziehung haben sie bisher aber weitestgehend aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Süße Liebesposts oder sogar gemeinsame Auftritte gab es bislang nicht. Jetzt zeigen die beiden allerdings der ganzen Welt, wie verliebt sie sind: Demi und Max sind mit einem süßen Kuss-Clip in dem neuen Musikvideo von Justin Bieber (26) und Ariana Grande (26) zu sehen!

Für ihren Song "Stuck with U" haben sich die zwei Popstars etwas ganz Besonderes überlegt: Das Musikvideo besteht ausschließlich aus Heimvideos von den beiden Musikern, ihren Fans und anderen Promis. Auch Demi und Max haben eine kurze Aufnahme dazu beigesteuert. Darin tanzen die beiden eng umschlungen vor der Kamera und küssen sich – ganz klar also: Die zwei Turteltauben wollen ihre Liebe nicht mehr verstecken. Den Clip teilte Demi kurze Zeit später auch auf ihrem Instagram-Account. "Ich bin froh, bei etwas so Besonderem dabei zu sein. Ich meine, wirklich froh, falls man das nicht merkt...", schrieb sie dazu.

Demi und Max sind aber nicht die einzigen Frischverliebten, die ihre Liebe auf diesem Weg öffentlich machen. Auch Ariana selbst nutzte die Chance, um der Welt in ihrem Musikvideo ihren neuen Partner Dalton Gomez zu präsentieren.

Frazer Harrison/Getty Images Demi Lovato bei den Billboard Music Awards 2018

Getty Images Max Ehrich bei der Premiere von "Spider-Man: Homecoming"

Getty Images Ariana Grande bei den Grammy Awards, 2020



