Bauer Sigi hat eine endgültige Entscheidung getroffen! In der aktuellen Staffel von Bauer sucht Frau International sucht der Landwirt aus Namibia nach der ganz großen Liebe. Dabei hatten es dem Bauern die beiden Kandidatinnen Freia und Edith besonders angetan. Gegen Ende der Hofwoche musste sich der Rentner nun aber für eine der beiden Frauen entscheiden: Sigi schickt Singledame Freia nach Hause!

"Freia, das war wirklich toll, dich kennenzulernen und dass du hier warst", teilte Sigi in der aktuellen Folge den beiden Damen in seiner Gartenlaube mit. Schweren Herzens muss sich der Farmer von der Westfälin allerdings verabschieden. Während die 71-Jährige zwar durch ihre praktische Art punkten konnte, gefällt ihm Ediths spontanes Auftreten besser: "Ich stell mir vor, dass die engere Beziehung da viel fester sein wird, auch auf längere Dauer. Das ist vielleicht der wichtigste Faktor", erklärte Sigi seine endgültige Entscheidung.

Doch Freia nimmt das Urteil des Bauern gelassen: "Es ist so, wie es ist!" Sie will sich nun weiter auf die Suche nach einem Partner machen und wünschte ihrer ehemaligen Kontrahentin Edith nur das Beste. Mit leeren Händen muss Freia allerdings nicht nach Hause gehen: Aufgrund ihrer Leidenschaft am Herd schenkte Sigi der Rentnerin zum Abschied ein Kochbuch, das sie an die gemeinsame Zeit auf dem Hof erinnern soll.

TVNOW / Guido Engels Inka Bause, Moderatorin

TVNOW Sigi, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat 2019

Instagram / inka.bause Inka Bause, Sängerin



