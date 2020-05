Nikki Bella (36) hat ganz besondere Schwangerschaftsgelüste! Die ehemalige Profi-Wrestlerin hat Anfang des Jahres verkündet, dass sie mit ihrem Verlobten Artem Chigvintsev ihr erstes gemeinsames Kind erwartet. Zufälligerweise freut sich auch ihre Zwillingsschwester Brie Bella (36) auf ein Baby. Zusammen enthüllen die beiden US-Stars nun, wie sich die Zweisamkeit mit ihrem jeweiligen Partner zurzeit gestaltet. Dabei gibt Nikki offen zu, dass Sex bei ihr zu kurz kommen würde!

In ihrem Total Bellas-Podcast nehmen die baldigen Mamas kein Blatt vor den Mund und berichten über ihr jeweiliges Intimleben. Während Brie glücklich von ihrem Sex mit Ehemann Daniel Bryan (39) erzählt, gesteht Nikki, dass ihre bessere Hälfte zögerlich sei. Das Californiagirl verrät, dass ihr Zukünftiger manchmal "richtig angetörnt" sei, bis er ihre runde Babykugel spüre – die sie auch scherzhaft ihren "Ständer-Killer" nenne. Deshalb befriedige sie sich aktuell einfach selbst. "Ich gehe sicher, dass er fest schläft, weil ich zu faul bin, aus dem Bett aufzustehen. Das ist der einzige Weg, wie ich gerade Sex haben kann", plaudert die 36-Jährige aus.

In ihren Instagram-Storys erklärt Nikki auch, wie sie sich sonst in ihrer 29. Schwangerschaftswoche fühle. Vor allem sei sie erstaunt, wie angeschwollen sie überall sei – sogar an der Nase. Der WWE-Star bleibt aber positiv und offenbart: "Selbst meine Lippen sind größer, aber das sieht irgendwie gut aus."

Instagram / thenikkibella Nikki Bella im Mai 2020

Instagram / thenikkibella Nikki Bella und Artem Chigvintsev im April 2020

Instagram / thenikkibella Nikki Bella in der 29. Schwangerschaftswoche im Mai 2020



