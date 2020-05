Ellie Goulding (33) setzt auf Extremfasten! Erst vor wenigen Tagen hat die Sängerin ganz offen darüber gesprochen, wie glücklich sie mit 33 ist. Während sie in ihren 20ern oft mit Selbstzweifeln und Unsicherheit zu kämpfen hatte, genieße sie aktuell einfach ihr Leben und ihre glückliche Ehe. Besonders wichtig ist der Musikerin dabei auch eine gesunde Lebensweise. Um ihrem Verdauungssystem ab und zu eine Pause zu gönnen, fastet sie von Zeit zu Zeit. Dabei isst sie teilweise 40 Stunden lang nichts.

"Ich mache das sehr vorsichtig, indem ich am Tag zuvor und danach besonders reichhaltiges Essen zu mir nehme", erklärt sie gegenüber dem britischen Mirror. Ihr Fastenprogramm sei mit einem Arzt abgesprochen und trage zur Entschlackung bei. "Am Fastentag trinke ich hochwertige Elektrolyte und viel Wasser plus Tee und Kaffee. Fasten ist sicher und vorteilhaft", plaudert sie aus – betont aber, dass das nur für Menschen ohne Vorerkrankung problemlos machbar sei.

Ganz so gesund hat sich Ellie aber nicht immer verhalten. Um unangenehme Situationen im Rampenlicht zu umzugehen, habe sie in der Vergangenheit immer wieder zu Alkohol gegriffen. "Ich nahm an, dass ich ohne nicht gut genug sein könnte, intelligent, lustig oder verrückt genug, um mit bestimmten Personen zusammen zu sein", meinte sie in dem Podcast "Happy Place" mit Fearne Cotton (38). Ein Alkoholproblem habe sie allerdings nie gehabt.

