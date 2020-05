Prinz George (6) hat eine neue Leidenschaft für sich entdeckt! Der älteste Sohn von Prinz William (37) und Herzogin Kate (38) muss derzeit – so wie alle anderen Kinder in Großbritannien – von zu Hause aus unterrichtet werden. Aber dem Sechsjährigen scheint dabei offenbar nicht langweilig zu werden, denn gleich mehrere Spezies haben es ihm neuerdings angetan: Er interessiert sich derzeit vor allem für Krabbel- und Kriechtiere! Das verriet seine Mama nun ganz beiläufig.

Per Videochat spielten Kate und William kürzlich mit den Bewohnern eines Seniorenheims eine Runde Bingo. Die Highlights der Partie sind nun auf dem Instagram-Account des Paares zu sehen. Darin verlesen sie die gezogenen Zahlen, wie in England üblich, immer mit einem dazugehörigen Reim. "Das wäre was für George – five and five, snake's alive (zu deutsch: fünf und fünf, die Schlange ist lebendig)", verlautbarte die Dreifach-Mama und plauderte dadurch aus, dass ihr Sohnemann total fasziniert von Schlangen ist.

Den Hinweis, dass auch Spinnen zu den Interessengebieten zählen, gab die 38-Jährige ebenfalls in einem Videochat Anfang Mai preis. Als sie gefragt wurde, wie das Home-Schooling innerhalb der Königsfamilie funktioniere, antwortete Kate ehrlich, dass George viel lieber die Aufgaben seiner Schwester Charlotte (5) erledigen würde – und zwar wegen der Achtbeiner: "Sandwiches in Spinnenform zuzubereiten ist weitaus cooler als Lese- und Schreibaufgaben!"

