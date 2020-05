Diese Nachricht dürfte wohl an niemandem vorbeigegangen sein! Nachdem Michael Wendler (47) und Laura Müller (19) lange Zeit ihre Hochzeitspläne angedeutet hatten, ging der Schlagerstar vor einigen Wochen tatsächlich vor seiner 28 Jahre jüngeren Freundin auf die Knie und hielt um ihre Hand an. Die Verlobung fand auf der Terrasse eines Hotels statt – allerdings hatte Michael für den Antrag vorher eine ganz andere Überraschung geplant!

In der ersten Folge der neuen Show "Laura und der Wendler – Jetzt wird geheiratet!" ist der "Egal"-Interpret einige Zeit vor seiner Verlobung bei einem Gespräch mit seinem Manager Markus Krampe zu sehen. Dabei sprach er allerdings von einem ganz anderen Plan, mit dem er seine Liebste eigentlich überraschen wollte: "Meine Idee ist, ich würde mit Laura spazieren gehen und dann, wenn wir so durch die Straßen schlendern, würde ich dann sagen: 'Ach guck mal, der fliegt aber tief.'" An dem Flugzeug stellte er sich ein großes Banner mit dem Schriftzug "Laura, willst du mich heiraten?" vor. Da Michaels Manager ihm daraufhin jedoch erklärte, dass die Idee zu kostspielig sei, entschied er sich dann doch dagegen.

Das hatte für den 47-Jährigen aber keine negativen Konsequenzen, denn auch mit seinem günstigeren Alternativplan konnte er das Herz seiner Laura zum Schmelzen bringen: Das feierte er kurz nach dem lange geplanten Antrag im April dann auch ganz öffentlich und trällerte in einem RTL-Video: "Sie sagt 'Ja', sie sagt 'Ja', sie sagt 'Ja'!"

Getty Images Laura Müller und Michael Wendler bei "Let's Dance"

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller im Januar 2020

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler in den USA



