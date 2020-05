Überraschende Nachrichten für alle Fans von The Voice of Germany! Bereits seit dem Jahr 2015 moderierte Lena Gercke (32) zusammen mit ihrem Kollegen Thore Schölermann (35) die beliebte Castingshow. Die Siegerin der ersten GNTM-Staffel soll aber in Zukunft nicht mehr für das Format im Studio stehen. Stattdessen soll ihr Job von einem anderen bekannten TV-Gesicht übernommen werden – und zwar von Annemarie Carpendale (42)!

„Für Lena freue ich mich einfach nur, weil ich jetzt schon gemerkt habe, wie gut ihr die zukünftige Mama-Rolle steht", freute sich Thore gegenüber Bild für seine ehemalige Co-Moderatorin. Aufgrund ihrer Schwangerschaft, und dem anstehenden Geburtstermin, werde die hübsche Blondine beim Drehstart von "The Voice" im Juli in Berlin offenbar nicht dabei sein. Trotzdem dürfen sich ihre Fans freuen, denn anscheinend sei zumindest ein kurzes Wiedersehen mit Lena in den Live-Shows geplant. In Zukunft soll dann aber Annemarie zusammen mit Thore die Zuschauer durch die Sendung führen. Ein offizielles Statement von Lena, Annemarie oder des Senders gab es bislang allerdings nicht.

Dass die Frau von Wayne Carpendale (43) vor der Kamera einen guten Job macht, konnte sie bereits in etlichen anderen Sendungen unter Beweis stellen. Seit dem Jahr 2005 steht sie für das ProSieben-Format "taff" und seit 2008 für "red! Stars, Lifestyle und More" regelmäßig im TV-Studio. Außerdem berichtet sie jährlich von der großen Oscar-Preisverleihung aus Los Angeles.

Getty Images Lena Gercke und Thore Schölermann beim "The Voice of Germany"-Finale im November 2019

Instagram / annie_carpendale Annemarie Carpendale, TV-Moderatorin

