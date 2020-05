Alles Gute zum Geburtstag, Damian! Sylvie Meis (42) ist nicht nur erfolgreiches Model, Fernsehmoderatorin und Unternehmerin – sie ist auch stolze Mama eines Sohnes. Gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Rafael van der Vaart (37) konnte sich die Blondine vor genau 14 Jahren über die Geburt ihres Nachwuchses freuen. Dass Damian mittlerweile schon ziemlich groß geworden und ein waschechter Teenager ist, kann Sylvie kaum glauben. Zu seinem Ehrentag gratuliert sie jetzt mit einem süßen Throwback-Post.

"Happy Birthday mein süßer Damian! Ich kann es kaum glauben, dass du jetzt schon 14 Jahre alt bist", beginnt die 42-Jährige ihren Instagram-Post. Zu einem Bild, das die ehemalige Das Supertalent-Jurorin und ihren Sohnemann bei einem Mallorca-Urlaub vor rund vier Jahren zeigt, postet sie die lieben Zeilen an Damian. "Ich liebe dich mehr, als Worte es ausdrücken könnten. Die Zeit vergeht so schnell. Ich bin so stolz, deine Mama zu sein", fährt sie fort und wünscht dem Teenie einen tollen Tag.

Während heute Damien im Mittelpunkt steht, durfte sich auch die Beauty selbst vor wenigen Wochen als Geburtstagskind feiern lassen. Im April wurde Sylvie 42 und zelebrierte ihr Jubiläum mit Kaffee im Bett und bunten Luftballons. "Ich bin so dankbar für ein weiteres Jahr", schrieb sie damals auf ihrem Social-Media-Profil.

Instagram / sylviemeis Moderatorin Sylvie Meis

Ot, Ibrahim / ActionPress Sylvie Meis im Dezember 2019

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis an ihrem 42. Geburtstag



