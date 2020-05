Pamela Anderson (52) lässt sich von der Liebes-Pleite nicht unterkriegen! Im Januar überraschte die ehemalige Baywatch-Nixe plötzlich mit einem privaten Update: Sie wagte wieder den Schritt zum Altar und heiratete ihren Partner Jon Peters. Doch ihr Glück hielt nicht lange an: Nach nur zwölf Tagen trennte sich das Paar bereits wieder. Damit ging Pams fünfte Ehe in die Brüche. Doch den Glauben an das Liebesbündnis hat sie trotzdem nicht verloren!

Im Interview mit The New York Times offenbart die Kultblondine, dass sie unbedingt wieder heiraten möchte: "Auf jeden Fall! Nur noch einmal. Nur noch einmal, bitte lieber Gott. Nur noch einmal", betont sie. Vor Jon war die 52-Jährige zweimal mit dem Schauspieler Rick Salomon (51) und mit dem Musiker Kid Rock (49) sowie dem Musiker Tommy Lee (57) verheiratet gewesen. Ob Pam momentan in festen Händen ist, verrät sie allerdings nicht.

Ein Insider erklärte im Februar gegenüber dem Medium, woran Pams letzte Ehe zerbrochen ist, obwohl sie und Jon sich bereits seit 30 Jahren kannten: "Wenn du mit jemandem zusammenlebst, lernst du ihn richtig kennen. Pam ist eine Romantikerin, aber auch sehr unabhängig." Ihre Beziehung sei einfach zu schnell verlaufen.

