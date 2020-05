Da dürften viele Fans ins Staunen kommen! Bereits des Öfteren brachte Kult-Blondine Daniela Katzenberger (33) ihre Follower im Internet mit superwitzigen und unterhaltsamen Throwback-Bildern zum Schmunzeln. Sie zeigte schon alte Familienfotos, lustige Schnappschüsse von ihren modischen Fauxpas oder auch Pics von sich im Teenie-Alter. Jetzt überraschte sie wieder mit einer Aufnahme aus vergangenen Tagen – und darauf fällt besonders ihre Figur auf!

"Aus einer Zeit, in der sich meine Mini-Taille noch nicht von mir verabschiedet hatte", schreibt die 33-Jährige zu ihrem neuesten Throwback-Foto auf Instagram – auf dem sie ihre Kurven mit einem bauchfreien Oberteil in Szene setzt. Das Bild stammt aus dem Jahr 2006, also vor dem Beginn von Danielas medialer Karriere. Damals war die Ehefrau von Lucas Cordalis (52) gerade einmal 20 Jahre alt. Mit dem Post machte sie ihrem berühmten Humor zusätzlich einmal wieder alle Ehre, denn mit einem Hashtag witzelte sie: "Die Taille so dünn wie die Augenbrauen."

Und was sagen Danielas Fans zu ihrem neuen Post? Tatsächlich wurde die Katze vor allem mit Komplimenten überhäuft. "Ich finde dich, so wie du heute bist, am schönsten!", "Ich finde, du hast heute eine echt tolle Figur. Du kannst stolz auf dich sein!", "Heute, wie damals sehr hübsch!", lauteten nur ein paar von zahlreichen positiven Reaktionen ihrer Follower.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, 2006

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Star

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Star



