Es war mal wieder ein Abend voller Hingucker! Am Freitagabend flimmerte die letzte Folge der Let's Dance-Staffel 2020 über die TV-Bildschirme: die große Profi-Challenge! Hier treten die professionellen Tänzer jeweils noch einmal ohne Promis gegeneinander an. Nach den Vorjahressiegern Massimo Sinató (39) und Ekaterina Leonova (33) ergatterten dieses Mal Christian Polanc (42) und Christina Luft (30) den Pokal. Eigentlich sollten alle Augen an diesem Abend auf Erich Klann (33) und Co. gerichtet sein. Doch die Jury stahl den Profis mit ihren aufwendigen Outfits ordentlich die Show!

Dass Jorge Gonzalez (52) sich gerne mal in ein ausgefalleneres Ensemble kleidet, ist wirklich kein Geheimnis. Dennoch dürften die Zuschauer bei seinem Anblick gestern nicht schlecht gestaunt haben! Der kubanische Choreograf setzte auf einen eleganten Pyjama-Look und trug einen seidenen Jumpsuit sowie Kimono in Punkte-Optik – natürlich durften auch superhohe Glitzer-Heels nicht fehlen. Absoluter Eyecatcher war jedoch sein Make-up: Über seine obere Gesichtshälfte erstreckte sich eine schaurige schwarze Maske.

Und Jury-Lady Motsi Mabuse (39)? Die Powerfrau setzte mal wieder auf Glamour pur! Mit ihrem trägerlosen XXL-Ballkleid aus rosa Federn hätte sie auch ohne Weiteres auf dem roten Teppich einer hochkarätigen Hollywood-Veranstaltung aufwarten können. Das Prinzessinnen-Kleid bekam die 39-Jährige übrigens von der Wiener Designerin Eva Poleschinski zur Verfügung gestellt, wie sie auf Instagram verriet.

Auch ihr Kollege Joachim Llambi (55) warf sich für diesen Anlass ordentlich in Schale – und wurde dabei ungewohnt wild! Der strenge Juror trug ein modisches Sakko mit Animal-Print. Dazu kombinierte er schlicht ein schwarzes Hemd, schwarze Hosen sowie schwarze Schuhe. Welches der drei Outfits hat euch am besten gefallen? Stimmt ab!

