An diesen Tag denkt Miranda Kerr (37) gerne zurück! Vor vier Jahren ging Snapchat-Mitbegründer Evan Spiegel (29) vor dem Supermodel auf die Knie und machte ihm einen Antrag. Ein Jahr später, im Frühjahr 2017, besiegelte das Paar seine Liebe tatsächlich mit dem Austausch der Ringe. Am 27. Mai feierten die beiden jetzt ihren dritten Hochzeitstag. Ein Anlass, zu dem Miranda sich noch einmal an einen der wohl schönsten Tage ihres Lebens zurückerinnert.

"Schönen Jahrestag", titelte die Beauty kurz und knapp zu einem Instagram-Post, in dem sie am Mittwochabend einige Eindrücke der Hochzeitsfeier teilte. Damals war Miranda in einem weitausfallenden Traum in Weiß samt langer Schleppe und Schleier zu ihrem Evan an den Altar geschritten. Auf einem der Polaroid-Pics ist zu sehen, wie die Turteltauben ihr vermutlich erstes Selfie als Mann und Frau schießen.

So private Einblicke in ihr Liebesleben gewähren die 37-Jährige und der Unternehmer in der Regel eher selten. Sie genießen ihr Glück gerne fernab der Öffentlichkeit. Im vergangenen November durften sich die Follower aber dennoch über ein Pärchen-Bild freuen: "Ich bin dankbar für dich", lautete Mirandas süße Bildunterschrift auf ihrem Social-Media-Profil.

Getty Images Evan Spiegel und Miranda Kerr

Getty Images Evan Spiegel und Miranda Kerr 2016

Instagram / mirandakerr Miranda Kerr und Evan Spiegel



