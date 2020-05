Bei Are You The One? wurde es wieder ernst! Wie jede Woche mussten sich die Kandidaten auch in Folge zehn der RTL-Kuppelshow in der sogenannten Matching Night entscheiden: Wer könnte ihr von Experten ermittelter, perfekter Partner sein? Nachdem der letzte Blackout die Teilnehmer um satte 20.000 Euro gebracht hatte, standen sie dementsprechend dieses Mal unter enorm viel Druck. Am Ende des Abends hatten sie aber allen Grund zur Freude!

Luisa durfte zuerst wählen und schnappte sich Ferhat (27), Katharina Wagener (25) entschied sich selbstverständlich für Kuschelpartner Kevin Yanik, Laura Morante (29) rief Juliano zu sich, Madleine sehnte sich nach Aleksandar Petrovic (29), Michelle Dahmen stand schließlich neben Axel Dieterle und Nadine neben René (29). Nach der Match-Pleite mit Elisha Crowd wählte Ivana Rujevic Dominic Ewig (24), was den Tattoofan endlich für Sabrina freimachte.

Das Resultat: Neben den zwei bekannten Perfect Matches, Aline Lawin und Mohamed Aidi (34) sowie Melissa (23) und Laurin (22) kamen drei weitere hinzu: Insgesamt leuchteten ganze fünf Säulen – der absolute Staffelrekord! Stellt sich nur die Frage, wer die drei neuen Traumpaare sind...

