Sieht man Lady Gaga (34) bald mit einem Ring am Finger? Die Ausnahmemusikerin machte in den vergangenen Wochen keinen Hehl daraus, wie glücklich sie mit ihrem neuen Partner Michael Polansky ist. So postete sie zuletzt ein Pärchenfoto nach dem anderen – und bezeichnete ihn vergangenen Monat sogar als "die Liebe ihres Lebens". Da stellt sich natürlich die Frage: Wie sieht es mit ihrer Zukunftsplanung aus – wollen die Turteltauben heiraten?

Eine Hochzeit ist definitiv nicht ausgeschlossen! Gegenüber Hollywood Life betonte ein Insider jetzt: Lady Gaga sei einfach nur total verliebt! "Die beiden sind inzwischen sehr eng miteinander verbunden. Es wirkt wirklich so, als hätte sie ihren Seelenverwandten gefunden", schilderte der Vertraute. "Es würde wirklich niemanden schockieren, wenn sie sich demnächst verloben würden."

Einen anderen Beziehungsmeilenstein sollen Lady Gaga und ihr Liebster quasi schon gemeistert haben: das Zusammenziehen! "Michael wohnt aufgrund der aktuellen Lage bei ihr und sie sind schon seit Wochen zusammen in Quarantäne", verrät die Quelle weiter. "Bestimmt bleiben sie danach einfach zusammen wohnen."

Instagram / ladygaga Lady Gaga und Michael Polansky

Instagram / ladygaga Lady Gaga und Michael Polansky

MEGA Lady Gaga und Michael Polansky in Miami, Januar 2020

