Gibt es etwa Zoff zwischen Lijana und Simone (22)? Nach dem überraschenden freiwilligen Exit von Lijana im diesjährigen Germany's next Topmodel-Finale hat die Beauty mit einem neuen Projekt von sich reden gemacht. Zusammen mit Simone, der Siegerin von 2019, sowie Staffelkollegin Larissa und Designerin Cathy Hummels (32) hat sie eine Anti-Mobbing-Aktion ins Leben gerufen. Doch der vorläufige Eindruck, dass aus Lijana und Simi Freundinnen geworden sind, scheint ein falscher zu sein: Die Anzeichen für einen Streit häufen sich.

Obwohl die beiden via Instagram ganz offen über Netz-Hate, Bodyshaming und Probleme von Frauen sprechen, fehlt aktuell jede Spur von Harmonie untereinander. Die 23-Jährige und die Blondine sind sich nicht nur auf Social Media entfolgt, auch in dem No-Hate-Clip verlinkt Lijana den Lockenkopf nicht und in ihrer Story fällt der Name der Beauty ebenfalls nicht mehr. Noch vor einigen Tagen hatte die Dunkelhaarige zwar ein Bild mit Simone gepostet, auf dem beide überglücklich in die Kamera lächeln, mittlerweile ist von solchen Strahle-Selfies aber nichts mehr zu sehen.

Und nicht nur zwischen den einstigen Final-Girls scheint es zu kriseln. Auch Larissa will anscheinend nichts mehr von Simone wissen. Auch sie gehört mittlerweile nicht mehr zu den Followern der GNTM-Gewinnerin. Ob an den Spekulationen wirklich etwas dran ist, wissen aber nur die drei – und bis sie sich dazu äußern, heißt es wohl abwarten...

Instagram / lijana.gntm2020.official Larissa und Lijana, GNTM-Girls 2020

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Designerin

Timm, Michael / ActionPress Simone Kowalski bei der Palmolive Model Night in Hamburg



