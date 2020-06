Er unterstützt sie in jeder Situation! Seit Monaten sorgt Ariana Grande (26) für Liebesgerüchte. Im Netz zeigt sich die Sängerin immer öfter mit einem neuen Mann an ihrer Seite: Immobilienmakler Dalton Gomez! Erst kürzlich bestätigte die Beauty ihr Glück und präsentierte im neuen Videoclip zur Single "Stuck with U" der ganzen Welt ihren Freund – und Dalton wird nun wohl öfter zu sehen sein: In einem kurzen Clip unterstützt er jetzt seine Ari bei einer Promo-Aktion!

Auf ihrem Instagram-Account teilt die 26-Jährige ein Promo-Video zu ihrer neuen Single "Rain On Me" mit Lady Gaga (34). Darin steht sie unter einem Schirm und lässt sich von Fake-Regen überschütten. Diese ehrenwerte Aufgabe, das Wasser über Ari zu gießen, hat kein Geringerer als ihr Freund Dalton. Immer mal wieder taucht sein Kopf am oberen Rand des Clips auf.

Fans feiern diesen Kurzauftritt und sind völlig aus dem Häuschen. "Dalton mit dem Duschschlauch! Ich glaube, ich muss weinen", "Schaut mal, wie süß Dalton im Hintergrund ist" oder "Dalton als das Wetter. Ich glaube, er hat ein neues Talent an sich entdeckt", schreiben drei begeisterte User im Netz unter den Beitrag.

Getty Images Ariana Grande, Sängerin

Getty Images Ariana Grande, Musikerin

Getty Images Ariana Grande bei den MTV Movie Awards 2016



