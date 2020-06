Wie süß! Schauspielerin Kate Hudson (41), die wohl am bekanntesten für ihre Rollen in vielen romantischen Komödien ist, bezaubert ihre Fans nun mit einem ganz besonderen Familienfoto. Der "Wie werde ich ihn los – in 10 Tagen?"-Star hat sich bisher noch nie gescheut, ihren Nachwuchs im Netz zu präsentieren. Auf einem goldigen neuen Schnappschuss zeigt sie nun ihre zwei jüngsten Kids beim Toben.

Auf Instagram postete Kate zwei entzückende Fotos von ihrem achtjährigen Sohn Bingham mit ihrem Ex-Partner, dem Muse-Frontmann Matt Bellamy, und ihrer einjährigen Tochter Rani, deren Vater Danny Fujikawa (33) ist. Darauf zu sehen sind die beiden Promi-Kids, wie sie vergnügt bei sonnigem Wetter im Garten spielen. Ganz fasziniert scheint das Nesthäkchen dabei von einer orangefarbenen Luftmatratze zu sein – für sie lässt der kleine Wonneproppen sogar das Essen links liegen. Die stolze Mama kommentiert das Bild lediglich mit einem Sonnen-Emoji und den Worten: "Meine Babys."

Nur drei Tage, bevor sie mit ihrem süßen Kids-Schnappschuss ihre Follower um den Finger wickelte, begeisterte die Kalifornierin mit einem Bikinifoto von sich selbst. Auf dem Pic stellt die 41-jährige Kate ihre hammermäßige Figur zur Schau und demonstriert, wie stahlhart ihre Bauchmuskeln sind.

Anzeige

Instagram / katehudson Kate Hudsons Kinder Bingham und Rani im Mai 2020

Anzeige

Instagram / katehudson Kate Hudson und ihre Tochter Rani im Mai 2020

Anzeige

Instagram / katehudson Kate Hudson im Mai 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de