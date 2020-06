Hatte Paola Maria (26) etwa wieder Lust auf einen optischen Wandel? Die YouTuberin hat in der Vergangenheit schon mehrfach bewiesen, dass sie gerne Mal ein wenig mit ihren Haaren experimentiert: Unter anderem hatte sie diese schon in einem knalligen Pink gefärbt und ihre Mähne im Ombré-Stil aufgehellt. Seit einiger Zeit setzt die Influencerin nun allerdings ganz auf den natürlichen Look und trägt ihre Haare brünett. Ob ihr das nun zu langweilig wurde? Immerhin erstrahlt Paola jetzt wieder in blond!

Auf einem neuen Instagram-Schnappschuss präsentiert die schwangere 26-Jährige nicht nur ihren ziemlich runden Babybauch, sondern auch ihre neue Frisur: Paola trägt ihre Haare auf dem Foto honigblond und begeistert damit ihre Fans: Die hinterlassen nicht nur zahlreiche Herzchen-Emojis unter dem Bild – einer ihrer Follower kommentiert auch begeistert: "Die Haare sind einfach der Hammer!"

Die User dürften beim Durchschauen von Paolas aktueller Story allerdings eines Besseren belehrt worden sein: Darin präsentiert sich die Beauty nämlich mit ihrer üblichen dunklen Haarpracht! Offenbar hatte die baldige Zweifach-Mama für ihr Foto nur mit einer Perücke posiert und lässt vorerst lieber die Finger vom Farbtopf.

