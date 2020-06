In diesem Jahr geht Paradise Hotel in die zweite Runde. Am 16. Juni geht die feuchtfröhliche Kuppelshow auf dem Streamingdienst TVNOW an den Start, ab dem 30. Juni ist sie auch im Free-TV auf RTL zu sehen. Schon vorab können sich die Fans des Formats mit den Kandidaten der Sendung auseinandersetzen. Und vor allem bei den männlichen Teilnehmern fallen Yücel Kus und Tuncay Kus ins Auge: Die beiden sind nämlich Zwillinge. Gegenüber Promiflash verrieten sie jetzt, warum sie beim TV-Dating mitmachen.

Im Promiflash-Interview erklären sie den Grund für ihren Einzug in die paradiesische Villa. Für die Brüder sei das Projekt eine neue Herausforderung. "Dort ist das Kennenlernen von Frauen einfach anders, also viel intensiver als zum Beispiel in der Stadt, in Clubs oder im Internet", und das sei für sie mittlerweile langweilig geworden, verraten sie. Sie wollen die Chance nutzen und schauen, was die gemeinsame Zeit mit den Single-Ladys für sie bereithält.

Und was passiert, wenn sich die beiden Twins tatsächlich für die gleiche Frau interessieren? Dafür haben Yücel und Tuncay eine einfache Lösung: "Wenn wir tatsächlich dieselbe Frau toll finden, lassen wir letztendlich sie entscheiden." In den meisten Fällen würde man aber sowieso merken, welchen der beiden die Auserwählte lieber möge. Und falls nicht: "Als Alternative gibt es bei uns 'Schnick, Schnack, Schnuck' – da entscheidet das Schicksal dann bei uns."

Instagram / xy.kx Yücel und Tuncay, "Paradise Hotel"-Kandidaten

Instagram / xy.kx Der "Paradise Hotel"-Kandidat Yücel Kus

Instagram / tuncay.kus Der "Paradise Hotel"-Kandidat Tuncay Kus



