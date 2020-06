Leigh-Anne Pinnock (28) ist frisch verlobt! An ihrem vierten Jahrestag stellte ihr Freund Andre Gray ihr die Frage aller Fragen und sie sagte Ja. Erste Bilder, die der Little Mix-Star auf Social Media veröffentlichte, bewiesen bereits: Ihr Zukünftiger hat sich zu diesem Anlass ganz schön ins Zeug gelegt und für eine total romantische Atmosphäre gesorgt. Jetzt plauderte die Braut in spe endlich alle süßen Details zum Heiratsantrag aus.

Wie Leigh-Anne in der TV-Show Served! verriet, habe Andre sie an ihrem Liebesjubiläum in ein selbst hergerichtetes Freiluftkino mit unendlich vielen Kerzen und Lichtern entführt. Schon da ahnte sie: "Das ist für einen Jahrestag ein bisschen viel!" Nach der Hälfte des Films seien dann plötzlich Videos und Bilder von ihnen auf der Leinwand aufgetaucht und ein Buch mit dem Titel "Vier Jahre und noch viele weitere", das sich öffnete. "Und dann stand da plötzlich: 'Willst du mich heiraten?' Und er ging auf die Knie", erzählte sie.

Leigh-Annes Bandkolleginnen scheinen den beiden schon ihren Segen gegeben zu haben. "Ich freu mich von Herzen, ich liebe euch beide. Du hast einen Verlobten", kommentierte Perrie Edwards (26) den Beitrag zur Verlobung. Jesy Nelson (28) war sogar eine der Ersten, die den beiden zu der Neuigkeit gratulierte.

Instagram / leighannepinnock Andre Gray und Leigh-Anne Pinnock

Getty Images Leigh-Anne Pinnock im August 2019

Getty Images Little Mix bei den MTV EMAs 2018



