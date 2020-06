Wie geht es Cathy Hummels (32) mittlerweile? Vor knapp einer Woche schockte die Frau von Profi-Kicker Mats Hummels (31) ihre Fans mit einem Bild von sich aus dem Krankenhausbett. Die Diagnose: Das Model hatte sich mit einem Magenkeim infiziert. Cathy litt daher unter Schmerzen und hatte mit Verdauungsproblemen zu tun. Mittlerweile wurde die Spielerfrau aus der Klinik entlassen und offenbart nun: Sie ist wieder kerngesund!

Mit zwei Instagram-Fotos von sich feierte Cathy ihre Genesung. "Diese Bilder sagen mehr als 1.000 Worte", schrieb die Influencerin zu den beiden Schnappschüssen, auf denen sie barfuß, in einem weißen Sommerkleid an einem Steg posiert. Das Auffälligste an der Aufnahme ist jedoch das breite Lächeln der Netz-Bekanntheit. Darüber, dass ihr Body nach der Infektion nicht sofort wieder in der gewünschten Form ist, konnte die Netzbekanntheit nur scherzen. "Natürlich dauert es noch etwas, bis ich wieder meinen Booty habe", fügte sie dem Post hinzu.

Außerdem verriet Cathy ihren Followern, dass dies ein ganz besonderer Tag für sie sei. "Heute geht ein Kindheitstraum für mich in Erfüllung... im wahrsten Sinne des Wortes", kündigte Cathy an. Um was es sich dabei handelt, erklärte sie jedoch nicht.

