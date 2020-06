Happy Birthday, Bar Refaeli! Das israelische Supermodel feiert heute seinen 35. Geburtstag. Als Bar im Alter von 15 Jahren mit dem Modeln begann, hätte vermutlich auch sie selbst nicht erwartet, dass ihre Karriere in kürzester Zeit so steil bergauf gehen würde. Seither ist in ihrem Leben so einiges passiert: Sie hat geheiratet und ist Mutter von drei Kindern. An ihrem Ehrentag fällt eines dann aber besonders auf: Die blonde Schönheit hat sich in der Zeit kaum verändert!

Vergleicht man einige Schnappschüsse von 2005, als Bar gerade einmal 20 Jahre alt war, erkennt man schnell, dass das Model kaum gealtert ist – kein Anzeichen von Fältchen oder Augenringen. Und auch ihre Figur kann sich selbst nach den Schwangerschaften noch immer sehen lassen. Natürlich liegt all das nicht allein an ihren guten Genen. Mit einer ausgewogenen Ernährung und schweißtreibenden Workouts hält sich die 35-Jährige fit. In einem Interview mit dem Onlinemagazin allure hat sie einmal verraten, wie ihr tägliches Hautpflegeprogramm aussieht: "Ich reinige mein Gesicht zweimal am Tag. Ich wasche es mit Gesichtsseife und trage dann eine Creme auf." Außerdem trinke sie sehr viel Wasser, da das Reisen ihre Haut austrockne.

Erst kürzlich präsentierte das Geburtstagskind ihren Traum-Body auf Instagram im sexy Bikini. Ihre Fans waren begeistert von dem Foto und kommentierten dieses mit lieben Worten: "Einfach nur wundervoll", schrieb ein Follower. "Was für ein heißer Körper!", lobte ein anderer.

ActionPress Bar Refaeli, 2005

Instagram/barrefaeli Bar Refaeli, Mai 2020

Instagram / barrefaeli Bar Refaeli, Model



