Derek Hough (35) hält noch immer große Stücke auf seinen Schwager! Ende Mai hatten Julianne (31), die Schwester des Dancing with the Stars-Profitänzers und ihr Mann Brooks Laich (36) verkündet, dass sie ihre Wege nach drei Jahren Ehe wieder trennen. Diese Nachricht dürfte nicht nur zahlreiche Fans traurig gestimmt haben, sondern in erster Linie die Familien der beiden. Vor allem Derek hängt offenbar sehr an dem Mann seiner Schwester – das hat sich auch nach dem Liebes-Aus nicht geändert!

Wie ein Insider gegenüber Us Weekly verraten haben soll, hätten weder der Choreograf, noch Juliannes gute Freundin und Haar-Stylistin Riawna Capri nach der Trennung kein Problem mit Brooks – ganz im Gegenteil: "[Sie] lieben ihn nach wie vor!", verrät die Quelle. Ihnen sei klar, dass es zwischen ihm und Julianne einfach nicht gepasst habe.

Schon kurz nach der Verlobung im Jahr 2015 hatte Derek in hohen Tönen von dem heute 36-Jährigen gesprochen: "Brooks ist ein guter Typ, ich könnte nicht glücklicher darüber sein!" Er und die gesamte Familie seien sogar dabei gewesen, als der Eishockeyspieler Julianne den Antrag gemacht hatte: "Wir waren alle in unserem Haus am See, die Kinder, die Nichten und Neffen. Wir hatten eine magische Woche zusammen. Und dann, ganz am Ende, haben sie sich verlobt", hatte der Tänzer damals ausgeplaudert.

Getty Images Brooks Laich und Julianne Hough im Februar 2019

Getty Images Brooks Laich beim iHeartRadio Music Festival in Las Vegas

Getty Images / Bryan Bedder Derek Hough bei einem Event in New York 2017



