Es gibt Nachschub von Ramon Roselly! Der Sänger, der erst vor knapp zwei Monaten die letzte Staffel von DSDS gewonnen hat, erreichte mit seiner Debütsingle "Eine Nacht" sofort die Spitze der deutschen Charts. An diesen unglaublichen Erfolg will der Musiker nun mit seinem neuen Lied "Eine Sommernacht mit dir" anknüpfen. Auch das passende Musikvideo zu dem neuen Schlagersong ist gerade erschienen!

In seinen Instagram-Storys kündigt Ramon die Veröffentlichung seines neuen Musikclips an, der am 5. Juni um 16 Uhr auf YouTube seine Premiere feiert. "Ich freue mich unheimlich darauf und ich hoffe, euch gefällt es", teilt der ehemalige Zirkusartist seinen Followern mit. Um ihnen einen kleinen Vorgeschmack zu geben, was sie erwartet, blendet er einen 5-sekündigen Ausschnitt seines Werkes ein. "Lasst mir ein Feedback da", bittet er seine Fans anschließend und bedankt sich noch einmal herzlich bei allen, die ihn unterstützen.

Eines dieser "Dankeschön's" galt wohl auch Poptitan Dieter Bohlen (66). Denn wie RTL berichtet, hat er nicht nur höchstpersönlich die Debütsingle des 26-Jährigen komponiert. Der DSDS-Chefjuror soll für Ramons ganzes Album "Herzenssache" verantwortlich gewesen sein.

