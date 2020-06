Mit einigen Harry Potter-Darstellern hat Daniel Radcliffe (30) auch nach fast zehn Jahren noch Kontakt! 2011 erschien "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2", der letzte Teil der beliebten Fanatsyreihe, in Kinos auf der ganzen Welt. Seitdem haben die einstigen Kinderstars immer wieder in anderen erfolgreichen Filmen mitgespielt, doch zusammen sah man sie eher selten vor der Kamera. In einem Interview offenbarte Daniel nun, mit wem er auch heute noch befreundet ist!

In der Today Show verriet der ehemalige Zauberschüler, dass er ab und an mit Emma Watson (30) alias Hermine Granger und Rupert Grint (31), der Ron Weasley verkörpert hat, via Textnachricht kommuniziere. Vor allem zu besonderen Anlässen denke er an seine Co-Stars: "Wir stehen uns nicht mehr so nahe wie früher, aber ich habe Rupert vor Kurzem wegen der Geburt seines Babys eine SMS geschrieben." Er habe sich sehr für den frischgebackenen Papa gefreut. "Er wird ein großartiger Vater sein", fügte er dem hinzu. Für den mittlerweile 30-Jährigen sei es jedoch geradezu surreal, dass sie sich nun in dem Lebensabschnitt befinden, in dem man Kinder bekommt und heiratet.

Auch wenn der Harry-Darsteller sich gerne an die Drehzeit zurückerinnert und er dankbar für die dadurch gewonnenen Erfahrungen ist, sprach er zuletzt auch über die weniger schönen Seiten des Ruhms. Obwohl Daniel es liebe, Fans zu treffen, möge er es doch nicht immer, auf offener Straße angesprochen zu werden. Am meisten nerve es ihn im Fitnessstudio, wenn er einfach nur in Ruhe Sport machen möchte.

Getty Images / Stephen Lovekin Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint bei der "Harry Potter und der Halbblutprinz"-Party

LRNYC / MEGA Rupert Grint mit Freundin Georgia Groome in New York

Getty Images Daniel Radcliffe im Februar 2019



