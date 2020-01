Lena Gercke (31) bleibt auch mit ihrem Babybauch total aktiv! Die allererste Germany's next Topmodel-Gewinnerin ist in freudigen Umständen: Sie erwartet mit ihrem Partner Dustin Schöne aktuell Sprössling Nummer eins. Obwohl ihr Bauch gerade wächst, plant die blonde Powerfrau offenbar nicht, jetzt nur noch auf der Couch zu sitzen und sich zu entspannen. Die Laufsteg-Schönheit trainiert weiter fleißig im Gym!

Das stellt Lena in ihrer Instagram-Story unter Beweis. Sie postete zwei kurze Videos und gewährte ihren Fans Einblicke in ihre Sessions im Fitness-Studio. Lena schwitzt zusammen mit ihrem Trainer und Kumpel Erik Jäger. In einer ihrer Einheiten macht sie Ausfallschritte. Bei dieser anstrengenden Übung dürfen die Fans nicht nur die Sportlichkeit der 31-Jährigen bewundern, sondern auch einen Blick auf ihr Bäuchlein erhaschen.

Ihren Babybauch präsentierte die Beauty auch stolz bei ihrem Schwangerschaftsverkündungs-Post: Auf dem Schnappschuss zeigt Lena ihr Körper-Profil. Vor einer hellen Schneelandschaft kommt ihr in ein schwarzes Shirt gehüllter Bauch wunderbar zur Geltung.

Instagram / lenagercke Lena Gercke, Model

