Gibt es bald ein Schwestern-Duett? Maite (40) und Patricia Kelly (50) wurden in den 90er-Jahren als Mitglieder der Kelly Family bekannt. Inzwischen haben beide aber auch ihre eigenen Karrieren aufgebaut: Mit dem Album "Das volle Programm" begann 2011 Maites Laufbahn als Schlagersängerin. Ihre Schwester Patricia hat ebenfalls einige Soloalben veröffentlicht – zuletzt kam im März 2020 ihr Album "One More Year" heraus. Könnte sich Patricia auch vorstellen, mit Maite zusammen eine Single aufzunehmen?

Promiflash hat bei der zweifachen Mutter nachgehakt – doch leider muss sie ihre Fans enttäuschen: "Maite macht Schlager, ich internationalen Pop, also zwei verschiedene Genres. Ich finde es sehr gut, dass meine Geschwister alle ihren eigenen Stil haben", erklärte sie im Interview. Das müsse sich nicht immer alles überschneiden. Das bedeutet allerdings nicht, dass sich die Geschwister nicht gegenseitig unterstützen: "Ich bin sehr positiv überrascht über den Support meiner Geschwister und vor allem auch berührt davon. Die meisten haben meine CD in ihren Social Media gepostet und mich damit unterstützt", erzählte sie gegenüber Promiflash. Das sei für sie nicht selbstverständlich und sie freue sich sehr darüber.

Die beiden Schwestern singen zudem nicht nur unterschiedliche Genres, sondern auch in unterschiedlichen Sprachen: Maite auf Deutsch, Patricia auf Englisch – könnte sich das mit der Zeit ändern? "Meine Muttersprache ist Englisch, deswegen schreibe ich in dieser Sprache. [...] Ich könnte mir aber schon vorstellen, vereinzelt Deutsch zu singen", sagte sie dazu im Gespräch.

Sandra Ludewig Patricia Kelly, Sängerin

Getty Images Maite Kelly beim "ZDF-Fernsehgarten"

AndreasSuhr/face to face Patricia Kelly im Mai 2018



