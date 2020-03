Auf ihrem neuen Album "One More Year" verarbeitet Patricia Kelly (50) gleich mehrere wichtige Themen des Lebens. Dabei wird es auch persönlich für das Mitglied der Kelly Family. Sie singt nämlich nicht nur über ihre Brustkrebsdiagnose, sondern lernt durch ihre emotionale Musik auch mit dem Tod ihrer Mutter umzugehen. Promiflash verrät die talentierte Blondine nun, welche Songs ihrer Mama gewidmet sind.

Ihre Mutter war die US-amerikanische Tänzerin Barbara-Ann Suokko, die bereits 1982 verstarb. Damals war ihre Tochter erst 13 Jahre alt. Gegenüber Promiflash enthüllt die heute 50-jährige Musikerin: "Für meine Mama, die immer in meinem Herzen ist, habe ich zum ersten Mal zwei Songs – 'Your Grace' und 'Mother' – auf dem Album." Die gebürtige Spanierin erklärt, dass sie in Notsituationen nach ihr rufe, da sie ihr weiterhin so wichtig sei.

Auch wenn sie sich momentan ganz auf ihre Solokarriere fokussiere, seien immer noch Projekte mit der Mehrgenerationenband geplant. Nach ihrer dreimonatigen Tournee ruht sich die Kelly Family zurzeit zwar aus, aber die zweifache Mutter verspricht: "Die Pause wird irgendwann vorbei sein und das Ganze wird weitergehen."

Getty Images Die Kelly Family bei der Show "Menschen 2019 – der ZDF Jahresrückblick" in Hamburg im Dezember 2019

Instagram / patriciakelly.official Patricia Kelly im März 2020

Mohssen Assanimoghaddam / Getty Images Die Kelly Family bei Das Große Sommer Hit Festival 2017



