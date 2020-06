Angelina Pannek (28) spricht über Details ihrer kommenden Mutterschaft! Die Influencerin erwartet mit ihrem Mann Sebastian (33) ihr erstes Kind. Den genauen Geburtstermin verraten die werdenden Eltern zwar nicht, doch da sich die ehemalige Bachelor-Kandidatin bereits im neunten Schwangerschaftsmonat befindet, dürfte es nicht mehr allzu lange dauern. Auf die Ankunft ihres Kindes hat sich Angelina bereits gut vorbereitet. Und auch über die Ernährung hat sie sich bereits Gedanken gemacht!

Ein Fan wollte in einer Instagram-Fragerunde wissen, was die Panneks ihrem Spross zu essen geben wollen. "Er kann alles essen, was er möchte." Anders als der Follower angenommen hat sind die beiden nämlich keine Vegetarier. "Ich hatte vor anderthalb bis zwei Jahren eine Phase, wo ich die vegetarische und vegane Ernährung ausprobiert habe", gibt die 28-Jährige allerdings preis. Mittlerweile würden sie schon Fleisch essen, allerdings selten und wenn, dann würden sie auf eine gute Qualität achten.

Na, das klingt, als wäre Angelina total entspannt, was die Ernährung ihres Babys angeht. Generell scheint die Bald-Mama trotz der nahenden Geburt die Ruhe selbst zu sein. Erst Ende Mai gab sie zu, dass sie jede Sekunde ihrer Schwangerschaft genieße und sich wirklich gut fühle.

Instagram / angelina.pannek/ Sebastian und Angelina Pannek im Mai 2020

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek im Mai 2020

Instagram / angelinaheger Angelina Pannek im April 2020



