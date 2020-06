Liam Neeson (68) betrauert einen schweren Verlust! Dem Schauspieler gelang mit Rollen, wie die des Oskar Schindler in "Schindlers Liste", der internationale Durchbruch. Kürzlich traf den Iren jedoch der Tod eines geliebten Menschen: Seine Mutter Katherine "Kitty" Neeson starb im Alter von 94 Jahren – nur einen Tag vor seinem 68. Geburtstag! Jetzt gibt es erste Informationen zur Trauerfeier von Liams Mama!

Laut der Todesanzeige, die Daily Mail vorliegt, soll Kitty am 9. Juni auf demselben Friedhof wie einst ihr Ehemann Barney beerdigt werden. Der Vater von Liam starb im Jahr 1988. Der Gottesdienst soll ausdrücklich privat abgehalten werden. Trotzdem sollen sich Freunde und Nachbarn ermutigt fühlen, der Verstorbenen die letzte Ehre zu erweisen und der Beerdigung unter Berücksichtigung der aktuellen Auflagen beiwohnen.

"Geliebte Frau des verstorbenen Barney, liebevolle Mutter von Elizabeth, Bernadette, Liam und Rosaleen, eine hingebungsvolle Großmutter und Urgroßmutter. In liebevoller Erinnerung von ihrer trauernden Familie und ihrem Familienkreis", lauten die liebevollen Worte, die ihr ihre Angehörigen widmeten. Ob der "Taken"-Darsteller, der auch einen Wohnsitz in den USA hat, in der derzeitigen Situation an der Beerdigung teilnehmen kann, sei Daily Mail zufolge noch unklar.

Anzeige

Getty Images Liam Neesons Mutter Kitty Neeson und Nichte Kathy Nolan bei der "Breakfast on Pluto"-Premiere 2006

Anzeige

Getty Images Liam Neeson auf der Filmpremiere von "The Passenger" in Paris im Jahr 2018

Anzeige

Oliver Hardt / Getty Images Liam Neeson bei der Goldenen Kamera 2018



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de